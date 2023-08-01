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Москва-сіті під ударами дронів. Місцевим "неприємно стає" та "клієнти в шоці" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 11:32
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У ніч на 30 липня та під ранок 1 серпня безпілотники-камікадзе врізалися в офісні будівлі у Москві. Репортер The Insider опитав кількох місцевих жителів та співробітників компаній, чиї офіси розташовані в цьому діловому районі російської столиці на Прєснєнській набережній, чи не бояться вони та що думають робити.

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Літній чоловік заявив, що про атаку дронів "навіть в Африці чули, думаю".

Дівчина, стоячи в районі, де вибиті вікна та обвалений балкон, сказала, що "це взагалі вкиди наполовину, фейки та неправда".

На питання "Чи страшно вам?" один чоловік сказав, що "загалом лякає вже": "Клієнти були налякані, хтось навіть скасував зустрічі. Знайомі, які тут живуть, теж були в шоці, бо час такий, під ранок. Раніше я всім казав, що Москва – найбезпечніше місто і тут комфортно, то зараз уже... Неприємно стає. Коли це просто поруч уже все вже. Просто тут бачиш, проїжджаєш, спостерігаєш – пів поверху немає, вибито скло".

Інший, менш вразливий москвич, розповів, що "впіймав дзен" і продовжує працювати.

Третій каже, що все зрозуміло – "ситуація в країні, такі казуси можливі. Але спокійно. Буде як буде".

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Жінка заявила, що їй "страшно", проте вона "сильно не переживає", тому що "дуже сильно довіряє нашому уряду" і "намагається від цього абстрагуватися".

Молодий чоловік знизав плечима і сказав: "А що ж ми зробимо?".

Ще одній жінці "не страшно, бо я не тут живу", а друга не вірить, що прилетить знову, бо "блискавка не б'є двічі в одне місце".

На питання "Що з цим робити?" молодик, обличчя якого на відео розмили, сказав: "Війну закінчувати вже, людям уже погано зовсім". Його супутник також вважає, що "все це потрібно припинити".

Чоловік, який раніше говорив, що йому стає некомфортно, вважає, що "треба дивитися, чому ППО не спрацьовує", а "якщо спрацьовує, то щоби раніше збивали, щоб уламки не падали в межах міста".

Євген Пилипенко
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