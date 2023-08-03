ГУР: Налеты дронов не привели к большим разрушениям в Москве, но важны последствия

Недавние атаки дронов на Москву не привели к каким-либо серьезным разрушениям в столице РФ, однако важны не цели, а последствия, так как такие налеты беспилотников являются антирекламой для РФ как продавца оружия. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Журналист спросил Юсова, что, по его мнению, могло быть целями запущенных дронов, так как больших разрушений в российской столице не было.

"Давайте анализировать не цели, а последствия. Что увидел целый мир? Что режим Путина, его путинская Россия не способна защитить собственную территорию, собственную столицу и даже объекты, связанные с их сектором безопасности и обороны", – сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что это "большая антиреклама" для России как потенциального поставщика и продавца вооружений – прежде всего, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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"Я думаю, что после последних событий их стоимость условно на международном рынке вооружений значительно упала и пошатнулась. Вряд ли после такой рекламы кто-то захочет что-то покупать у рашистов", – сказал Юсов.

Кроме того, по словам представителя ГУР, по крайне мере к части российского бизнеса, сосредоточенного у зданий российских министерств и ведомств, "пришло прозрение", что, оказывается, режим Путина ведет к коллапсу всю Россию, а не только себя.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.

В ночь на 1 августа в центре Москвы снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

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