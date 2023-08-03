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ГУР: Нальоти дронів не призвели до великих руйнувань у Москві, але важливі наслідки

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 22:34
ГУР: Нальоти дронів не призвели до великих руйнувань у Москві, але важливі наслідки - Фото
Андрій Юсов (Скриншот відео)

Нещодавні атаки дронів на Москву не призвели до якихось серйозних руйнувань у столиці РФ, проте важливі не цілі, а наслідки, адже такі нальоти безпілотників є антирекламою для РФ як продавця зброї. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Журналіст запитав Юсова, якими, на його думку, могли бути цілі запущених дронів, великих руйнувань у російській столиці не було.

"Давайте аналізувати не цілі, а наслідки. Що побачив цілий світ? Що режим Путіна, його путінська Росія не спроможна захистити власну територію, власну столицю і навіть об’єкти, які пов’язані з їхнім сектором безпеки і оборони", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що це є "великою антирекламою" для Росії як потенційного постачальника і продавця озброєнь – насамперед, систем протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби.

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"Я думаю, що після останніх подій їхня вартість умовно на міжнародному ринку озброєнь значно впала і похитнулась. Навряд чи після такої реклами хтось захоче щось купувати у рашистів", – сказав Юсов.

Крім того, за словами представника ГУР, бодай до частини російського бізнесу, зосередженого біля будівель російських міністерств і відомств, "прийшло прозріння", що, виявляється, режим Путіна веде до колапсу всю Росію, а не тільки себе.

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

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Оксана Житнюк
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