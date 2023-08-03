RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Атаки на Москву. Росіяни зосередили ППО в Україні, тому столиця РФ вразлива – ГУР

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 21:49
Атаки на Москву. Росіяни зосередили ППО в Україні, тому столиця РФ вразлива – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

Росіяни вирішили концентрувати свої засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях України, що зробило вразливою столицю РФ, яка вже неодноразово потерпала від атак дронів. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Журналіст попросив Юсова прокоментувати, чому атаки дронів на Москву виявляються успішними, і які території та об’єкти тоді в Росії є захищеним засобами ППО.

"Важко сказати. Можливо, вони дотримуються концепції двічі пораненого Кутузова, який колись сказав, що для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву. Можливо, частина їхнього воєнно-політичного керівництва саме цим керується, коли розосереджує свої сили та засоби, зокрема ППО та радіоелектронної боротьби – не для того, щоб захищати власну територію, тим паче столицю, а для того, щоб, наприклад, концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях", – сказав Юсов.

Він додав, що таке розосередження, звичайно, робить вразливою російську столицю.

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Дивіться також: Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фото

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкамосквабезпілотникгурБПЛАдронппоандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 