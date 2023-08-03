Атаки на Москву. Росіяни зосередили ППО в Україні, тому столиця РФ вразлива – ГУР

Росіяни вирішили концентрувати свої засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях України, що зробило вразливою столицю РФ, яка вже неодноразово потерпала від атак дронів. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Журналіст попросив Юсова прокоментувати, чому атаки дронів на Москву виявляються успішними, і які території та об’єкти тоді в Росії є захищеним засобами ППО.

"Важко сказати. Можливо, вони дотримуються концепції двічі пораненого Кутузова, який колись сказав, що для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву. Можливо, частина їхнього воєнно-політичного керівництва саме цим керується, коли розосереджує свої сили та засоби, зокрема ППО та радіоелектронної боротьби – не для того, щоб захищати власну територію, тим паче столицю, а для того, щоб, наприклад, концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях", – сказав Юсов.

Він додав, що таке розосередження, звичайно, робить вразливою російську столицю.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву.

В ніч проти 1 серпня у центрі Москви знову лунали вибухи, столицю країни-окупанта атакували невідомі безпілотники.

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