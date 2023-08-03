Атаки на Москву. Россияне сосредоточили ПВО в Украине, поэтому столица РФ уязвима – ГУР

Россияне решили концентрировать свои средства противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Украины, что сделало уязвимой столицу РФ, которая уже не раз страдала от атак дронов. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Журналист попросил Юсова прокомментировать, почему атаки дронов на Москву оказываются успешными, и какие территории и объекты тогда в России защищены средствами ПВО.

"Трудно сказать. Возможно, они придерживаются концепции дважды раненого Кутузова, когда-то сказавшего, что для того, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. Возможно, часть их военно-политического руководства именно этим руководствуется, когда рассредоточивает свои силы и средства, в том числе и ПВО, и радиоэлектронной борьбы – не для того, чтобы защищать собственную территорию, тем более столицу, а для того, чтобы, например, концентрировать их на временно оккупированных украинских территориях", – сказал Юсов.

Он добавил, что такое рассредоточение, конечно, делает уязвимой российскую столицу.

В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.

В ночь на 1 августа в центре Москвы снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

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