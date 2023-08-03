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Атаки на Москву. Россияне сосредоточили ПВО в Украине, поэтому столица РФ уязвима – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 21:49
Атаки на Москву. Россияне сосредоточили ПВО в Украине, поэтому столица РФ уязвима – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот)

Россияне решили концентрировать свои средства противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Украины, что сделало уязвимой столицу РФ, которая уже не раз страдала от атак дронов. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Журналист попросил Юсова прокомментировать, почему атаки дронов на Москву оказываются успешными, и какие территории и объекты тогда в России защищены средствами ПВО.

"Трудно сказать. Возможно, они придерживаются концепции дважды раненого Кутузова, когда-то сказавшего, что для того, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. Возможно, часть их военно-политического руководства именно этим руководствуется, когда рассредоточивает свои силы и средства, в том числе и ПВО, и радиоэлектронной борьбы – не для того, чтобы защищать собственную территорию, тем более столицу, а для того, чтобы, например, концентрировать их на временно оккупированных украинских территориях", – сказал Юсов.

Он добавил, что такое рассредоточение, конечно, делает уязвимой российскую столицу.

  • В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствами радиоэлектронной борьбы, но в то же время они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
  • Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.
  • Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву.
  • В ночь на 1 августа в центре Москвы снова раздавались взрывы, столицу страны-оккупанта атаковали неизвестные беспилотники.

Смотрите также: Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов – фото

Оксана Житнюк
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