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"Гриб растет. Страшно". Вибух на Загорському оптико-механічному заводі під Москвою – добірка відео видео

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09.08.2023, 10:59
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Потужний вибух із формуванням величезного димового "грибу" стався вранці 9 серпня у Сергієвому Посаді у Московській області на території Загорського оптико-механічного заводу. Про причини вибуху поки офіційно не повідомляється.

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Місцеві пропагандистські ЗМІ пишуть, що детонація сталася нібито після удару безпілотника. Оголошено евакуацію з усіх будівель та цехів.


Кремлівські ЗМІ повідомили, що вибухнув нібито "склад із піротехнікою компанії Піро-Росс", постраждали "мінімум 18 людей, вони в стані середнього ступеня важкості".
Дивіться відео: Москва-сіті під ударами дронів. Місцевим "неприємно стає" та "клієнти в шоці"

Вибух був такої сили, що в районі поряд із заводом повилітали шибки, пишуть очевидці.

За останніми відкритими даними, постраждали близько 25 осіб, багато хто "у стані середнього ступеня тяжкості". Під завалами можуть бути ще росіяни.

Завод належить корпорації Ростех та виробляє оптичні прилади для Міноборони РФ (оптичні приціли, біноклі та інше). Підприємству майже 90 років.

Це не перший такий інцидент на ЗОМЗ: у червні 2022 року він також горів.

Від вільної території України до міста Сергієв Посад за прямою понад 520 км.

Місто знаходиться "за" Москвою, якщо дивитися з України.

Під ранок 9 серпня у Москві також лунали вибухи: окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе. Ось відео.

Євген Пилипенко
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