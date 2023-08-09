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"Это военкомат?" Момент вибуху на заводі у Підмосков'ї потрапив на відео – як і наслідки видео

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 11:51
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У мережі виклали момент вибуху на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді у Підмосков'ї. Ролик, схоже, знято на камеру спостереження домофона.

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Жінка у кадрі схвильовано вимовляє: "Це військкомат? Там військкомат".

Детонація сталася о 10:40 ранку.

ЗОМЗ входить до складу холдингу "Швабе", а той – до корпорації "Ростех". На заводі виробляють як військові, так і цивільні прилади (приціли, біноклі, медичне, лабораторне та дозиметричне обладнання).

  • Під ранок 9 серпня у Москві також лунали вибухи: окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе. Ось відео.
Євген Пилипенко
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