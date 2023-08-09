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У ролику аматорського фільмування наслідків вибуху на території Загорського оптико-механічного заводу у Підмосков'ї видно артилерійський снаряд. Російська влада стверджує, що там "вибухнула піротехніка".

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У кадрі чоловік ходить територією заводу, де розміщені пожежні машини, автомобілі інших екстрених служб та силовиків.

Якоїсь миті він знімає снаряд, що лежить на траві поряд з автомобілем. Боєприпас, можливо, туди перенесено вже після вибуху, оскільки складно повірити, що той, хто паркувався, не помітив його або поставив автомобіль майже на снаряд.

Далі на відео один із силовиків проганяє любителя-оператора. Ролик закінчується на моменті, коли він кричить: "Дай сюди! Телефон, телефон!" Очевидно, що хтось вирвав у нього з рук мобільний телефон.

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Як відео зі снарядом потрапило до мережі, якщо тільки оператор одразу не транслював його, невідомо.

Підтвердити автентичність ролика поки що неможливо. Однак у кадрі – територія ЗОМЗ після вибуху.

Розліт чогось поруч із "ніжкою гриба":

Російські ЗМІ пишуть, що вибух стався на території, яка орендована компанією Піро-Росс під "склад піротехніки".

ДОПОВНЕНО о 14:00. За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, ЗОМЗ, "попри назву, виробляє переважно піротехніку".

Є ще один ролик з-під ЗОМЗу:

7 липня 2023 року у Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин.

Під ранок 9 серпня у Москві також лунали вибухи: окупанти заявили про БПЛА у Домодєдово та на Мінському шосе. Ось відео.

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