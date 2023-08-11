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У Москві тривожно та "ковер": масові затримки авіарейсів – летить дрон

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 10:40
У Москві тривожно та
Внуково (Фото: ресурс окупантів)

У Москві закрили небо над аеропортом Внуково – за попередньою інформацією, у бік столиці країни-агресора летить безпілотник. Про це повідомляє пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Як зазначається, повітряний простір над аеропортом Внуково закрито, вильоти та прильоти рейсів відкладено.

Повідомляється, що оголошено режим "ковер".

За попередньою інформацією, безпілотник помічено у районі Кубинки, він летить у бік Москви.

Кубинка – селище в Одинцовському міському окрузі Московської області Росії. Розташоване за 63 км на захід від центру Москви.

  • Під ранок 9 серпня у Москві лунали вибухи: окупанти заявили про БПЛА у тому ж Домодєдово та на Мінському шосе. Ось відео.
  • Пізніше, 9 серпня, на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух.
  • Момент вибуху потрапив на відео.
  • Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики з розкиданими артилерійськими снарядами. У одного з операторів вихопили телефон.

Читайте також: Я видела, как оно взорвалось". У Домодєдово під Москвою вибух та пожежа — відео з мапою

Наталія Медведєва
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