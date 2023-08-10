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"Я видела, как оно взорвалось". У Домодєдово під Москвою вибух та пожежа — відео з мапою видео

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 02:59
Домодедово (иллюстративный скриншот)
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Незабаром після другої ночі в передмісті Москви Домодєдово нібито пролунав вибух, після чого почалася "сильна" пожежа. Про це пишуть у місцевих пабліках мешканці підмосковного міста, з'являються відповідні відео/фото.

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На одному із відео жінка каже, що "видела, как оно взорвалось".

Місцеві жителі припускають, що це нібито був дрон-камікадзе, а горить щось на території "в районі котельні".

Пропагандистські паблики РФ пишуть з посиланням на очевидців, що "було два хлопка, потім вибух у районі промзони".

Екстрені служби у Московській області заявили кремлівським ЗМІ, що "вибухнули газові балони на території автосервісу".

У російській столиці, попри часті прильоти невідомих дронів-камікадзе, не оголошують повітряну тривогу.

ДОПОВНЕНО о 03:21. Місцеві жителі пишуть, що "нові вибухи були". Подейкують, що "працює ППО".

Зважаючи на коментарі, звуки вибухів чули в районі південно-східного передмістя столиці РФ з розкидом до 15 км.

Новина доповнюється...

  • Учора, під ранок 9 серпня, у Москві також лунали вибухи: окупанти заявили про БПЛА у тому ж Домодєдово та на Мінському шосе. Ось відео.
  • Пізніше 9 серпня на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергіїв Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух.
  • Момент вибуху попав на відео.
  • Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики з розкиданими артилерійськими снарядами. У одного з операторів вихопили телефон.
Євген Пилипенко
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війнапожежавибухмосквадомодєдово
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