Вскоре после двух ночи в пригороде Москвы Домодедово якобы прогремел взрыв, после чего начался "сильный" пожар. Об этом пишут в местных пабликах жители подмосковного города, появляются соответствующие видео/фото.
На одном из видео женщина говорит, что "видела, как оно взорвалось".
Местные жители предполагают, что это якобы мог быть дрон-камикадзе, а горит что-то на территории "в районе котельной".
Пропагандистские паблики РФ пишут со ссылкой на очевидцев, что "было два хлопка, потом взрыв в районе промзоны".
Экстренные службы в Московской области заявили кремлевским СМИ, что "произошел взрыв газовых баллонов на территории автосервиса".
В российской столице, несмотря на частые прилеты неизвестных дронов-камикадзе, не объявляют воздушную тревогу.
ДОПОЛНЕНО в 03:21. Местные жители пишут, что "новые взрывы были". Говорят, что "работает ПВО".
Новость дополняется...
- Вчера, под утро 9 августа, в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в том же Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.
- Позднее 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв.
- Момент взрыва попал на видео.
- Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.
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