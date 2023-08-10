Вскоре после двух ночи в пригороде Москвы Домодедово якобы прогремел взрыв, после чего начался "сильный" пожар. Об этом пишут в местных пабликах жители подмосковного города, появляются соответствующие видео/фото.

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На одном из видео женщина говорит, что "видела, как оно взорвалось".

Местные жители предполагают, что это якобы мог быть дрон-камикадзе, а горит что-то на территории "в районе котельной".

Пропагандистские паблики РФ пишут со ссылкой на очевидцев, что "было два хлопка, потом взрыв в районе промзоны".

Экстренные службы в Московской области заявили кремлевским СМИ, что "произошел взрыв газовых баллонов на территории автосервиса".

В российской столице, несмотря на частые прилеты неизвестных дронов-камикадзе, не объявляют воздушную тревогу.

ДОПОЛНЕНО в 03:21. Местные жители пишут, что "новые взрывы были". Говорят, что "работает ПВО".

Новость дополняется...

Вчера, под утро 9 августа, в Москве также звучали взрывы: оккупанты заявили о БПЛА в том же Домодедово и на Минском шоссе. Вот видео.

Позднее 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв.

Момент взрыва попал на видео.

Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

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