Видео со взрывом беспилотника-камикадзе в центральном круге Москвы попал в кадр трансляции чемпионата России по гребному спорту. Ролик распространили пропагандистские каналы страны-террориста.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Инцидент произошел на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники.

В левом верхнем углу картинки видно, как летит и взрывается БПЛА, вероятно, с чем-то столкнувшись.

Минобороны оккупантов заявило, что дрон "ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы". Московские власти утверждают, что пострадавших и серьезных разрушений нет.

Также появилось видео с комментарием россиянки по поводу взрыва. Говорит, было "очень страшно":

Из-за дрона в Москве закрыли небо над аэропортом "Внуково", были массовые задержки рейсов.

Новость дополняется...

Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.

Смотрите видео: Российский пулеметчик не давал жизни десантникам ВСУ. Его убрали дроном с бомбой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.