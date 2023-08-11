Видео со взрывом беспилотника-камикадзе в центральном круге Москвы попал в кадр трансляции чемпионата России по гребному спорту. Ролик распространили пропагандистские каналы страны-террориста.
Инцидент произошел на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники.
В левом верхнем углу картинки видно, как летит и взрывается БПЛА, вероятно, с чем-то столкнувшись.
Минобороны оккупантов заявило, что дрон "ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы". Московские власти утверждают, что пострадавших и серьезных разрушений нет.
Также появилось видео с комментарием россиянки по поводу взрыва. Говорит, было "очень страшно":
Из-за дрона в Москве закрыли небо над аэропортом "Внуково", были массовые задержки рейсов.
Новость дополняется...
- Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
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