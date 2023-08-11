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Взрыв беспилотника в Москве попал в трансляцию чемпионата России по гребле – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 12:54
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Видео со взрывом беспилотника-камикадзе в центральном круге Москвы попал в кадр трансляции чемпионата России по гребному спорту. Ролик распространили пропагандистские каналы страны-террориста.

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Инцидент произошел на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники.

В левом верхнем углу картинки видно, как летит и взрывается БПЛА, вероятно, с чем-то столкнувшись.

Минобороны оккупантов заявило, что дрон "ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы". Московские власти утверждают, что пострадавших и серьезных разрушений нет.

Также появилось видео с комментарием россиянки по поводу взрыва. Говорит, было "очень страшно":

Из-за дрона в Москве закрыли небо над аэропортом "Внуково", были массовые задержки рейсов.

Новость дополняется...

Смотрите видео: Российский пулеметчик не давал жизни десантникам ВСУ. Его убрали дроном с бомбой

Євген Пилипенко
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