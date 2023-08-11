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"Чуть до нас не долетел". В Москве взорвался беспилотник – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 11:18
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В Москве взорвался беспилотник. В соцсетях оккупантов публикуют видео, снятое очевидцами.

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Как отмечается, местные жители слышали взрыв на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники в Москве и видели падение объекта, похожего на беспилотник.

"Чуть до нас не долетел", – говорит женский голос в видео.

По словам очевидцев, беспилотник летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После — раздался звук взрыва.

Публикуют кадры пролета беспилотника со стороны Истринского района Подмосковья – он снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы. Также есть кадры его пролета над Новой Ригой.

Официальных комментариев нет.

Наталья Медведева
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