В Москве взорвался беспилотник. В соцсетях оккупантов публикуют видео, снятое очевидцами.

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Как отмечается, местные жители слышали взрыв на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники в Москве и видели падение объекта, похожего на беспилотник.

"Чуть до нас не долетел", – говорит женский голос в видео.

По словам очевидцев, беспилотник летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После — раздался звук взрыва.

Публикуют кадры пролета беспилотника со стороны Истринского района Подмосковья – он снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы. Также есть кадры его пролета над Новой Ригой.

Официальных комментариев нет.

Ранее сегодня, 11 августа, сообщалось, что в Москве закрыли небо над аэропортом Внуково, отменили рейсы и объявили операцию "ковер".

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