У Москві вибухнув безпілотник. У соцмережах окупантів публікують відео, зняте свідками.

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Як зазначається, місцеві жителі чули вибух на Карамишевській набережній у районі Хорошово-Мньовники у Москві та бачили падіння об'єкта, схожого на безпілотник.

"Трохи до нас не долетів", – каже жіночий голос у відео.

За словами очевидців, безпілотник летів уздовж русла річки на висоті 150 метрів. Після — пролунав звук вибуху.

Публікують кадри прольоту безпілотника з боку Істринського району Підмосков'я – його знято на відео очевидцями в районі Павлівської Слободи. Також є кадри його прольоту над Новою Ригою.

Офіційних коментарів немає.

Раніше сьогодні, 11 серпня, повідомлялося, що в Москві закрили небо над аеропортом Внуково, скасували рейси та оголосили операцію "ковер".

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