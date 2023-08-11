RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Трохи до нас не долетів". У Москві вибухнув безпілотник – відео видео

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 11:18
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

У Москві вибухнув безпілотник. У соцмережах окупантів публікують відео, зняте свідками.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, місцеві жителі чули вибух на Карамишевській набережній у районі Хорошово-Мньовники у Москві та бачили падіння об'єкта, схожого на безпілотник.

"Трохи до нас не долетів", – каже жіночий голос у відео.

За словами очевидців, безпілотник летів уздовж русла річки на висоті 150 метрів. Після — пролунав звук вибуху.

Публікують кадри прольоту безпілотника з боку Істринського району Підмосков'я – його знято на відео очевидцями в районі Павлівської Слободи. Також є кадри його прольоту над Новою Ригою.

Офіційних коментарів немає.

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамосквадрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 