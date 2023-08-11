Відео з вибухом безпілотника-камікадзе у центральному округу Москви потрапило у кадр трансляції чемпіонату Росії з веслувального спорту. Ролик розповсюдили пропагандистські канали країни-терориста.

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Інцидент стався на Карамишевській набережній у районі Хорошево-Мневники.

У лівому верхньому куті картинки видно, як летить і вибухає БПЛА, ймовірно, з чимось зіткнувшись.

Міноборони окупантів заявило, що дрон "ліквідували за допомогою засобів радіоелектронної боротьби". Московська влада стверджує, що постраждалих та серйозних руйнувань немає.

Також з'явилося відео із коментарем росіянки з приводу вибуху. Каже, було "очень страшно":

Через дрон у Москві закрили небо над аеропортом Внуково, були масові затримки рейсів.

9 серпня 2023 року на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео.

Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики з розкиданими артилерійськими снарядами. У одного з операторів вихопили телефон.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

Дивіться відео: Російський кулеметник не давав життя десантникам ЗСУ. Його прибрали дроном із бомбою

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