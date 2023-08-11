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Вибух безпілотника в Москві потрапив у трансляцію чемпіонату Росії з веслування – відео видео

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11.08.2023, 12:54
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Відео з вибухом безпілотника-камікадзе у центральному округу Москви потрапило у кадр трансляції чемпіонату Росії з веслувального спорту. Ролик розповсюдили пропагандистські канали країни-терориста.

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Інцидент стався на Карамишевській набережній у районі Хорошево-Мневники.

У лівому верхньому куті картинки видно, як летить і вибухає БПЛА, ймовірно, з чимось зіткнувшись.

Міноборони окупантів заявило, що дрон "ліквідували за допомогою засобів радіоелектронної боротьби". Московська влада стверджує, що постраждалих та серйозних руйнувань немає.

Також з'явилося відео із коментарем росіянки з приводу вибуху. Каже, було "очень страшно":

Через дрон у Москві закрили небо над аеропортом Внуково, були масові затримки рейсів.

Дивіться відео: Російський кулеметник не давав життя десантникам ЗСУ. Його прибрали дроном із бомбою

Євген Пилипенко
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