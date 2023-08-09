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Російський кулеметник не давав життя десантникам ЗСУ. Його прибрали дроном із бомбою – відео видео

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09.08.2023, 15:08
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Бійці аеророзвідки групи Immaterium Сил оборони України показали, як відбувається взаємодія між підрозділами на лінії фронту: від фіксації загрози з боку російських окупантів до її ліквідації.

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На початку ролика з'ясовується, що ворожий кулеметник не дає українським десантникам пройти певною місцевістю та виконати бойове завдання.

Інформація передається аеророзвідникам, які спостерігають окупанта та прокладають до нього маршрут для FPV-дрона з боєприпасом. Дрон-камікадзе під керуванням оператора з бліндажа летить і вражає загарбника.

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Під час операції один боєць годує оператора дрона-розвідника з ложки, щоб той не відривався від виконання завдання.

"За тата, за маму, за Залужного", – примовляє "годувальник" під сміх побратимів.

  • Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись з човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.
  • Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.
  • За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститися від ударів росіян.

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Євген Пилипенко
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війнадрон-камікадзеFPVImmaterium
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