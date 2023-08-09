Бойцы аэроразведки группы Immaterium Сил обороны Украины показали, как происходит взаимодействие между подразделениями на линии фронта – от фиксации угрозы со стороны российских оккупантов до ее ликвидации.

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В начале ролика выясняется, что вражеский пулеметчик не дает украинских десантникам пройти по определенной местности и выполнить боевую задачу.

Информация передается аэроразведчикам, которые наблюдают оккупанта и прокладывают к нему маршрут для FPV-дрона с боеприпасом. Дрон-камикадзе под управлением оператора из блиндажа летит и поражает захватчика.

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Во время операции один боец кормит оператора дрона-разведчика с ложки, чтобы тот не отвлекался от задачи.

"За папу, за маму, за Залужного", – приговаривает "кормилец" под смех побратимов.

Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.

Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.

По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

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