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Российский пулеметчик не давал жизни десантникам ВСУ. Его убрали дроном с бомбой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 15:08
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Бойцы аэроразведки группы Immaterium Сил обороны Украины показали, как происходит взаимодействие между подразделениями на линии фронта – от фиксации угрозы со стороны российских оккупантов до ее ликвидации.

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В начале ролика выясняется, что вражеский пулеметчик не дает украинских десантникам пройти по определенной местности и выполнить боевую задачу.

Информация передается аэроразведчикам, которые наблюдают оккупанта и прокладывают к нему маршрут для FPV-дрона с боеприпасом. Дрон-камикадзе под управлением оператора из блиндажа летит и поражает захватчика.

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Во время операции один боец кормит оператора дрона-разведчика с ложки, чтобы тот не отвлекался от задачи.

"За папу, за маму, за Залужного", – приговаривает "кормилец" под смех побратимов.

  • Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
  • Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
  • По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

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Євген Пилипенко
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Immateriumвойнадрон-камикадзеFPV
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