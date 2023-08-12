У Керчі вибухи вдруге за день, окупанти скаржаться на нову ракетну атаку: фото, відео

У районі Кримського мосту відбулася друга атака за день. Про це заявив маріонетка Кремля у Криму Сергій Аксьонов.

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Він написав о 15:19, що над Керченською протокою нібито було збито "ще одну ракету противника".

У соцмережах публікують фото:

Також у соцмережах пишуть, що чули близько восьми вибухів.

Раніше сьогодні близько 13:00 на Керченському мосту пролунали вибухи, піднімалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

31 липня з'явилася інформація, що росіяни огородили Кримський міст "спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями".

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