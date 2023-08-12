RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Керчі вибухи вдруге за день, окупанти скаржаться на нову ракетну атаку: фото, відео

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 15:57
У Керчі вибухи вдруге за день, окупанти скаржаться на нову ракетну атаку: фото, відео - Фото
Кримський міст (Фото: Maxar Technologies)

У районі Кримського мосту відбулася друга атака за день. Про це заявив маріонетка Кремля у Криму Сергій Аксьонов.

Він написав о 15:19, що над Керченською протокою нібито було збито "ще одну ракету противника".

У соцмережах публікують фото:

У Керчі вибухи вдруге за день, окупанти скаржаться на нову ракетну атаку: фото, відео

У Керчі вибухи вдруге за день, окупанти скаржаться на нову ракетну атаку: фото, відео

Також у соцмережах пишуть, що чули близько восьми вибухів.

Раніше сьогодні близько 13:00 на Керченському мосту пролунали вибухи, піднімалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнакерченський місткримський міст
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 