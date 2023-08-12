В Керчи взрывы второй раз за день, оккупанты жалуются на новую ракетную атаку: фото, видео

В районе Крымского моста произошла вторая атака за день. Об этом заявил марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов.

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Он написал в 15:19, что над Керченским проливом якобы была сбита "еще одна ракета противника".

В соцсетях публикуют фото:

Также в соцсетях пишут, что слышали около восьми взрывов.

Ранее сегодня около 13:00 на Керченском мосту прозвучали взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

31 июля появилась информация, что россияне оградили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".

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