В Керчи взрывы второй раз за день, оккупанты жалуются на новую ракетную атаку: фото, видео
12.08.2023, 15:57
Крымский мост (Фото: Maxar Technologies)
В районе Крымского моста произошла вторая атака за день. Об этом заявил марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов.
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Он написал в 15:19, что над Керченским проливом якобы была сбита "еще одна ракета противника".
В соцсетях публикуют фото:
Также в соцсетях пишут, что слышали около восьми взрывов.
Ранее сегодня около 13:00 на Керченском мосту прозвучали взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения.
- 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 31 июля появилась информация, что россияне оградили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".
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