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В Керчи взрывы второй раз за день, оккупанты жалуются на новую ракетную атаку: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 15:57
В Керчи взрывы второй раз за день, оккупанты жалуются на новую ракетную атаку: фото, видео - Фото
Крымский мост (Фото: Maxar Technologies)

В районе Крымского моста произошла вторая атака за день. Об этом заявил марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов.

Он написал в 15:19, что над Керченским проливом якобы была сбита "еще одна ракета противника".

В соцсетях публикуют фото:

В Керчи взрывы второй раз за день, оккупанты жалуются на новую ракетную атаку: фото, видео

В Керчи взрывы второй раз за день, оккупанты жалуются на новую ракетную атаку: фото, видео

Также в соцсетях пишут, что слышали около восьми взрывов.

Ранее сегодня около 13:00 на Керченском мосту прозвучали взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения.

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Оксана Житнюк
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