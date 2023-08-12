Ночью "бавовну" в Крыму устроила СБУ, 17 беспилотников атаковали базу войск РФ – источники

Атаку на оккупантов во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 августа организовала Служба безопасности Украины, и в результате операции есть десятки убитых и раненых россиян, а также повреждена техника армии РФ. Об этом сообщили LIGA.net источники в СБУ.

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Источники утверждают, что СБУ организовала "бавовну" в Крыму – 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории.

Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам, отметил собеседник LIGA.net.

Сейчас точный масштаб повреждений уточняется, но по предварительным данным речь идет о "десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники".

Ночью в соцсетях появлялись видео ночной атаки в Крыму, на которых слышались звуки беспилотников и взрывы.

Также сегодня дважды за день были атаки в районе Крымского моста – оккупанты жаловались на украинские ракеты, а все вокруг было в дыму.

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