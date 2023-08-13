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Зеленский: Российское зло получает справедливый украинский ответ каждый день видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 22:50
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Не проходит ни дня, чтобы российское зло не получало наш полностью справедливый ответ. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский

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"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакое преступление России не оставим без ответа", – сказал президент.

Он напомнил, что "только с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще – Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, границы с Россией в районах северо-востока".

"Четыре утра – обстреляли село Огромное. Загорелся дом. Ранен парень: у него тяжелые ожоги, сейчас в реанимации..."

"Девять утра – удар окупантов по селу Широкая Балка. Из артиллерии. Пятеро погибших. Среди них младенец – девочка, ей было 22 дня. Ее брата – ему было всего 12 лет – успели доставить в больницу. К сожалению, не смогли спасти. Он скончался от полученных ранений – тяжелых ранений. Мать детей – ее звали Олеся, ей было всего 39 лет – погибла..."

"Приблизительно в то же время была обстреляна деревня Станислав. Два человека ранены, двое убиты. Мужчины – 71 год, 57 лет..."

Президент подчеркнул, что "сейчас могут быть только две личные линии поведения: или дерешься ради Украины, или помогаешь драться, помогаешь спасать жизнь", и поименно назвал медицинских работников, которые спасают людям жизни.  

Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвидеообращение
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