"Спутниковые снимки покажут". Спикер Воздушных сил о дыме на Керченском мосту

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нужно дождаться свежих спутниковых снимков, чтобы понять, что произошло в субботу на Керченском мосту. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона в воскресенье.

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"В этом случае не знаем, что происходит. Может, они учения какие-то проводят. Пока что не могу сказать, что именно там происходит. Надо смотреть, возможно спутниковые снимки, которые нам больше покажут, есть ли там разрушения. Не просто ведь так перекрывают движение на выезд и въезд", — сказал спикер Воздушных сил.

Он рассказал, что задымление может быть эффективной защитой против атаки дронов, подобных российским "Ланцетам", которые направляет оператор с помощью камеры.

"Ракеты есть разные. Или, скажем, дрон-камикадзе Ланцет – оператор направляет его по сигналу и камера снимает. Ракеты тоже есть такие. Но ракеты имеют и радиолокационную наводку, поэтому не понятно, что именно там происходит, для чего там задымление. То, что происходит, будет происходить и в дальнейшем — развивается беспилотная авиация, производство дронов ударного типа. Мы видим, что это приносит свой результат", — сказал он.

В субботу на нескольких участках Керченского моста появился дым. Представители Украины до сих пор никак это не комментировали, в то время как российский гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении двух ракет. Очевидцы слышали взрывы, но что произошло на Керченском мосту 12 августа на самом деле до сих пор не известно.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

31 июля появилась информация, что россияне оградили Крымский мост "специальными противодиверсионными боновыми заграждениями".

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