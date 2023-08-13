Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли шесть человек – фото, карта
Российские войска в воскресенье обстреляли села Станислав и Широкая Балка на берегу Днепровского залива в Херсонской области. В результате удара погибли шесть человек, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека – двое мужчин и женщина, а также ребенок до 2-х лет. Еще один ребенок – мальчик 12-ти лет, был доставлен в больницу", – сообщил он.
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что в Широкой Балке погибла семья – муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня. Их 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.
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