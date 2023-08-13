Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли шесть человек – фото, карта

Российские войска в воскресенье обстреляли села Станислав и Широкая Балка на берегу Днепровского залива в Херсонской области. В результате удара погибли шесть человек, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Обстрел произошел около 10 часов утра, сообщила Херсонская областная прокуратура.

"Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате погибли два человека, также ранен. Были разрушены и повреждены пять частных жилых домов", – говорится в Telegram-канале Ермака.



"В результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека – двое мужчин и женщина, а также ребенок до 2-х лет. Еще один ребенок – мальчик 12-ти лет, был доставлен в больницу", – сообщил он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что в Широкой Балке погибла семья – муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня. Их 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврийском направлении есть отбитые у россиян территории.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.