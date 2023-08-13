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Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли шесть человек – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 11:46
Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли шесть человек – фото, карта - Фото
Фото: Андрей Ермак / Telegram

Российские войска в воскресенье обстреляли села Станислав и Широкая Балка на берегу Днепровского залива в Херсонской области. В результате удара погибли шесть человек, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обстрел произошел около 10 часов утра, сообщила Херсонская областная прокуратура.
"Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате погибли два человека, также ранен. Были разрушены и повреждены пять частных жилых домов", – говорится в Telegram-канале Ермака.

Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли шесть человек – фото, карта

"В результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека – двое мужчин и женщина, а также ребенок до 2-х лет. Еще один ребенок – мальчик 12-ти лет, был доставлен в больницу", – сообщил он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что в Широкой Балке погибла семья – муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня. Их 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое.

Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли шесть человек – фото, карта

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Андрей Водяный
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войнаХерсонская областьобстрел
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