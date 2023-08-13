Росіяни обстріляли села на півдні Херсонщини, загинули семеро людей – фото, карта

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Російські війська у неділю обстріляли села Станіслав і Широка Балка на березі Дніпровської затоки в Херсонській області. Внаслідок удару загинули люди, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Обстріл стався близько 10 години ранку, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено п'ять приватних житлових будинків", – йдеться в Telegram-каналі Єрмака.

"Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей – двоє чоловіків та жінка, а також дитина до двох років. Ще одна дитина – хлопчик 12 років, був доставлений до лікарні", – повідомив він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що у Широкій Балці загинула сім'я – чоловік, дружина та їхня донька, якій було лише 23 дні. Їхнього 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані. Стан дитини критичний.

За фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

ОНОВЛЕНО о 13:07. Врятувати 12-річного хлопчика, пораненого у Широкій Балці, не вдалося, він помер в лікарні, повідомив міністр Клименко.

Херсонська ОВА розказала також, що крім цих двох сіл під обстріл потрапили Комишани – там один чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а жінка – легкі.

У Золотій Балці внаслідок російського вогню пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Легкі осколкові поранення отримала жінка, її доставили до медзакладу.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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