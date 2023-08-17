Президент Володимир Зеленський після підписання указу про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки пообіцяв, що керівні посади у військкоматах відтепер обійматимуть воїни, які пройшли бойові дії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, наголосивши, що під час його поїздки на фронт військові розповідали йому про проблеми з комплектуванням.

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Він зазначив, що його указом від 17 серпня введено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки військкомів і загалом роботи ТЦК СП.

"Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою ТЦК. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що в кожній з 16 бойових бригад, які він відвідав цього тижня, воїни говорили про проблеми з комплектуванням.

"Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", – заявив президент.

Він також повідомив, що провів 17 серпня селекторну нараду з військовими, розвідкою, урядовцями – обговорювались питання оборони позицій, просування вперед, наступальних дій, забезпечення воїнів.

"Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини", – анонсував Зеленський.

14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову. Президент вирушив на Запоріжжя, де зустрівся з воїнами та командуванням бригад.

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