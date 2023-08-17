RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: У кожній з 16 бригад, які я відвідав, говорили про проблеми з комплектуванням видео

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 23:59
Відео: Володимир Зеленський
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

Президент Володимир Зеленський після підписання указу про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки пообіцяв, що керівні посади у військкоматах відтепер обійматимуть воїни, які пройшли бойові дії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, наголосивши, що під час його поїздки на фронт військові розповідали йому про проблеми з комплектуванням.

Він зазначив, що його указом від 17 серпня введено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки військкомів і загалом роботи ТЦК СП.

"Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою ТЦК. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що в кожній з 16 бойових бригад, які він відвідав цього тижня, воїни говорили про проблеми з комплектуванням.

"Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", – заявив президент.

Він також повідомив, що провів 17 серпня селекторну нараду з військовими, розвідкою, урядовцями – обговорювались питання оборони позицій, просування вперед, наступальних дій, забезпечення воїнів.

"Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини", – анонсував Зеленський.

  • 14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".
  • Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову. Президент вирушив на Запоріжжя, де зустрівся з воїнами та командуванням бригад.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавійськова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 