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Второй вертолет за день. На Запорожье уничтожен российский Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 09:52
Второй вертолет за день. На Запорожье уничтожен российский Ка-52 - Фото
Ка-52 (Скриншот видео)

Сегодня, 17 августа, Силы обороны сбили второй российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"О еще одном сбитии российского вертолета Ка-52 в районе Работино, что на Запорожском направлении сообщают воины 47 отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор".

"Один пуск из ПЗРК – цель уничтожена. На счету бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52. Стоимость одного такого – $16 млн", – сообщает Стратком ВСУ.

Ранее сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении российского Ка-52 на Бахмутском направлении.

Читайте также: РФ бросает "сильно модифицированные" Ка-52 на участок наступления ВСУ – разведка Британии

Наталья Медведева
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войнавертолетпотерика-52
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