Второй вертолет за день. На Запорожье уничтожен российский Ка-52

Сегодня, 17 августа, Силы обороны сбили второй российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"О еще одном сбитии российского вертолета Ка-52 в районе Работино, что на Запорожском направлении сообщают воины 47 отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор".

"Один пуск из ПЗРК – цель уничтожена. На счету бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52. Стоимость одного такого – $16 млн", – сообщает Стратком ВСУ.

Ранее сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении российского Ка-52 на Бахмутском направлении.

7 августа в районе села под Токмаком, где активизировались россияне, ВСУ уничтожили вертолет РФ.

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