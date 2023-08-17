RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Другий гелікоптер за день. На Запоріжжі знищено російський ударний Ка-52

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 09:52
Другий гелікоптер за день. На Запоріжжі знищено російський ударний Ка-52 - Фото
Ка-52 (Скриншот відео)

Сьогодні, 17 серпня, Сили оборони збили другий російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Про ще одне збиття російського вертольота Ка-52 у районі Роботине, що на Запорізькому напрямку повідомляють воїни 47-ї окремої механізованої бригади", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор".

"Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого – $16 млн", – повідомляє Стратком ЗСУ.

Читайте також: РФ кидає "значно модифіковані" Ка-52 на ділянку наступу ЗСУ – розвідка Британії

За словами журналіста LIGA.net, військовослужбовця ЗСУ Владислава "Поляка" Сердюка, на Бахмутському напрямку за кілька днів збили два Ка-52, а з огляду на Запорізьке – знищені вже три.

"Карусель" таких гелікоптерів створює проблему не лише через некеровані ракети та ПТУРи, а й дистанції, з яких працюють "алігатори", – написав "Поляк" у своєму Telegram-каналі "Польський найманець".

"Десь місяць тому під час одного зі штурмів ворожих позицій Ка-52 вдарили по нас некерованими ракетами чотири рази за 8 годин. У той же день ПТУРом такого гелікоптера був підбитий БТР, яким ми евакуювали поранених. Усе це, скажімо, неприємний досвід", – повідомив боєць 3-ї окремої штурмової бригади.

Раніше сьогодні командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення російського Ка-52 на Бахмутському напрямку.

Где-то месяц назад в ходе одного из штурмов вражеских позиций Ка-52 ударили по нам неуправляемыми ракетами четыре раза за 8 часов. В тот же день ПТУРом такого геликоптера был подбит БТР, из которого мы эвакуировали раненых. Все это, скажем так, неприятный опыт.

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратигелікоптерка-52
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 