Другий гелікоптер за день. На Запоріжжі знищено російський ударний Ка-52

Сьогодні, 17 серпня, Сили оборони збили другий російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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"Про ще одне збиття російського вертольота Ка-52 у районі Роботине, що на Запорізькому напрямку повідомляють воїни 47-ї окремої механізованої бригади", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор".

"Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого – $16 млн", – повідомляє Стратком ЗСУ.

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За словами журналіста LIGA.net, військовослужбовця ЗСУ Владислава "Поляка" Сердюка, на Бахмутському напрямку за кілька днів збили два Ка-52, а з огляду на Запорізьке – знищені вже три.

"Карусель" таких гелікоптерів створює проблему не лише через некеровані ракети та ПТУРи, а й дистанції, з яких працюють "алігатори", – написав "Поляк" у своєму Telegram-каналі "Польський найманець".

"Десь місяць тому під час одного зі штурмів ворожих позицій Ка-52 вдарили по нас некерованими ракетами чотири рази за 8 годин. У той же день ПТУРом такого гелікоптера був підбитий БТР, яким ми евакуювали поранених. Усе це, скажімо, неприємний досвід", – повідомив боєць 3-ї окремої штурмової бригади.

Раніше сьогодні командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення російського Ка-52 на Бахмутському напрямку.

7 серпня в районі села під Токмаком, де активізувалися росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ.

Где-то месяц назад в ходе одного из штурмов вражеских позиций Ка-52 ударили по нам неуправляемыми ракетами четыре раза за 8 часов. В тот же день ПТУРом такого геликоптера был подбит БТР, из которого мы эвакуировали раненых. Все это, скажем так, неприятный опыт.

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