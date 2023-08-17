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Мінус "Алігатор". На Бахмутському напрямку вранці знищено російський гелікоптер Ка-52

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 08:25
Мінус
Вертоліт Ка-52 (Скриншот відео)

Сьогодні, 17 серпня, вранці на Бахмутському напрямі Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 "Алігатор" російських окупантів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні вранці на Бахмутському напрямку", – написав Олещук.

Він подякував підрозділу зенітних ракетних військ Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Читайте також: РФ кидає "сильно модифіковані" Ка-52 на ділянку наступу ЗСУ – розвідка Британії

Наталія Медведєва
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