Мінус "Алігатор". На Бахмутському напрямку вранці знищено російський гелікоптер Ка-52
17.08.2023, 08:25
Вертоліт Ка-52 (Скриншот відео)
Сьогодні, 17 серпня, вранці на Бахмутському напрямі Сили оборони знищили гелікоптер Ка-52 "Алігатор" російських окупантів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні вранці на Бахмутському напрямку", – написав Олещук.
Він подякував підрозділу зенітних ракетних військ Повітряних сил за успішну бойову роботу.
- 7 серпня в районі села під Токмаком, де активізувалися росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ.
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