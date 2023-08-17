UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минус "Аллигатор". На Бахмутском направлении утром уничтожен российский вертолет Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 08:25
Минус
Вертолет Ка-52 (Скриншот видео)

Сегодня, 17 августа, утром на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожили вертолет Ка-52 "Аллигатор" российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении", – написал Олещук.

Он поблагодарил подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил за успешную боевую работу.

Читайте также: РФ бросает "сильно модифицированные" Ка-52 на участок наступления ВСУ – разведка Британии

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавертолетпотерика-52Николай Олещук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 