Минус "Аллигатор". На Бахмутском направлении утром уничтожен российский вертолет Ка-52
17.08.2023, 08:25
Вертолет Ка-52 (Скриншот видео)
Сегодня, 17 августа, утром на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожили вертолет Ка-52 "Аллигатор" российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении", – написал Олещук.
Он поблагодарил подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил за успешную боевую работу.
- 7 августа в районе села под Токмаком, где активизировались россияне, ВСУ уничтожили вертолет РФ.
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