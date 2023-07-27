РФ бросает "сильно модифицированные" Ка-52 на участок наступления ВСУ – разведка Британии

Министерство обороны Великобритании утверждает, что российские оккупанты начали использовать "сильно модифицированные" ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" на Запорожском направлении, чтобы противодействовать контрнаступлению Сил обороны.

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По данным британской разведки, в последние месяцы Россия пополнила свои силы на юге совершенно новым вариантом Ка-52М: сильно модифицированным вертолетом, разработанным с учетом уроков, извлеченных из российского опыта в Сирии.

Британские разведчики отмечают, что с момента вторжения Россия потеряла около сорока Ка-52, но этот тип вертолетов также нанес значительные потери для Украины.

"Доказательства, подтверждающие использование Ка-52М в Украине, содержат фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом", – говорится в сводке.

Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км, экипажи этих вертолетов быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО, добавляют в британском Минобороны.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

2 июля 2023 года бойцы 36 бригады уничтожили вертолет Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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