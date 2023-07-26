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Сбитый Ка-52. В уничтоженном вчера вертолете сгорел российский полковник авиации

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 22:55
Сбитый Ка-52. В уничтоженном вчера вертолете сгорел российский полковник авиации - Фото
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото: ресурс оккупантов)

Вчера, 25 июля, бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Одним из членов сгоревшего экипажа оккупантов был полковник авиации Виталий Табачников. Об этом оккупанты сообщили в своем журнале История авиации.

Оккупанты рассказали, что к моменту уничтожения Ка-52 с полковником Табачниковым возвращался, шел на предельно малой высоте и был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Вечером 25 июля российские пропагандисты, освещающие войну против Украины, заявили, что командиром экипажа сбитого "Аллигатора" был кто-то "очень важный" – российский офицер "в больших погонах" с некоторыми "невероятными заслугами".

Сбитый Ка-52. В уничтоженном вчера вертолете сгорел российский полковник авиации
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Читайте также: ВСУ об авиации РФ против наступления на юге: Активно бьют Су-35 и Ка-52. У нас хорошая ПВО

Наталья Медведева
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войнавертолетпотерика-52
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