Сбитый Ка-52. В уничтоженном вчера вертолете сгорел российский полковник авиации

Вчера, 25 июля, бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Одним из членов сгоревшего экипажа оккупантов был полковник авиации Виталий Табачников. Об этом оккупанты сообщили в своем журнале История авиации.

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Оккупанты рассказали, что к моменту уничтожения Ка-52 с полковником Табачниковым возвращался, шел на предельно малой высоте и был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Вечером 25 июля российские пропагандисты, освещающие войну против Украины, заявили, что командиром экипажа сбитого "Аллигатора" был кто-то "очень важный" – российский офицер "в больших погонах" с некоторыми "невероятными заслугами".

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

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