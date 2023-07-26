Сбитый Ка-52. В уничтоженном вчера вертолете сгорел российский полковник авиации
Вчера, 25 июля, бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Одним из членов сгоревшего экипажа оккупантов был полковник авиации Виталий Табачников. Об этом оккупанты сообщили в своем журнале История авиации.
Оккупанты рассказали, что к моменту уничтожения Ка-52 с полковником Табачниковым возвращался, шел на предельно малой высоте и был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Вечером 25 июля российские пропагандисты, освещающие войну против Украины, заявили, что командиром экипажа сбитого "Аллигатора" был кто-то "очень важный" – российский офицер "в больших погонах" с некоторыми "невероятными заслугами".
- 2 июля бойцы 36-й бригады уничтожили вертолет Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
- Впоследствии в ВСУ поделились деталями уничтожения: Ка-52 "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем противовоздушной обороны.
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