Збитий Ка-52. У знищеному вчора гелікоптері згорів російський полковник авіації

Учора, 25 липня, бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Одним із членів згорілого екіпажу окупантів був полковник авіації Віталій Табачников. Про це окупанти повідомили у своєму журналі Історія авіації.

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Окупанти розповіли, що на момент знищення Ка-52 з полковником Табачниковим повертався, йшов на гранично малій висоті та був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Увечері 25 липня російські пропагандисти, які висвітлюють війну проти України, заявили, що командиром екіпажу збитого "Алігатора" був хтось "дуже важливий" - російський офіцер "у великих погонах" із деякими "неймовірними заслугами".

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

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