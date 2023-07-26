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Збитий Ка-52. У знищеному вчора гелікоптері згорів російський полковник авіації

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26.07.2023, 22:55
Збитий Ка-52. У знищеному вчора гелікоптері згорів російський полковник авіації - Фото
Вертоліт Ка-52 "Алігатор" (Фото: ресурс окупантів)

Учора, 25 липня, бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Одним із членів згорілого екіпажу окупантів був полковник авіації Віталій Табачников. Про це окупанти повідомили у своєму журналі Історія авіації.

Окупанти розповіли, що на момент знищення Ка-52 з полковником Табачниковим повертався, йшов на гранично малій висоті та був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Увечері 25 липня російські пропагандисти, які висвітлюють війну проти України, заявили, що командиром екіпажу збитого "Алігатора" був хтось "дуже важливий" - російський офіцер "у великих погонах" із деякими "неймовірними заслугами".

Збитий Ка-52. У знищеному вчора гелікоптері згорів російський полковник авіації
ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

Читайте також: ЗСУ про авіацію РФ проти наступу на півдні: Активно б'ють Су-35 та Ка-52. У нас хороша ППО

Наталія Медведєва
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