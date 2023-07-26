Збитий Ка-52. У знищеному вчора гелікоптері згорів російський полковник авіації
Учора, 25 липня, бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Одним із членів згорілого екіпажу окупантів був полковник авіації Віталій Табачников. Про це окупанти повідомили у своєму журналі Історія авіації.
Окупанти розповіли, що на момент знищення Ка-52 з полковником Табачниковим повертався, йшов на гранично малій висоті та був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Увечері 25 липня російські пропагандисти, які висвітлюють війну проти України, заявили, що командиром екіпажу збитого "Алігатора" був хтось "дуже важливий" - російський офіцер "у великих погонах" із деякими "неймовірними заслугами".
- 2 липня бійці 36-ї бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
- Згодом у ЗСУ поділилися деталями знищення: Ка-52 "Алігатор" ішов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем протиповітряної оборони.
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