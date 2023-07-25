ЗСУ знищили Ка-52 росіян. Z-канали пишуть, що на борту був хтось "важливий у погонах" – фото
25.07.2023, 22:32
Ка-52 росіян (Фото: ресурс пропагандистів)
Бійці 38 окремої бригади морської піхоти знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Російські військові пропагандисти скаржаться, що у складі екіпажу був якийсь російський офіцер "у дуже великих погонах".
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Вранці військові заявили, що збили російський гелікоптер на Донбасі за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
Під вечір російські пропагандисти, що висвітлюють війну проти України, заявили, що командиром екіпажу збитого "Алігатора" був хтось "дуже важливий" – російський офіцер "у великих погонах" з якимись "неймовірними заслугами".
Водночас імені цього командира росіяни не називають.
ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".
- 2 липня бійці 36-ї бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
- Згодом у ЗСУ поділились деталями знищення: Ка-52 "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, ховаючись від систем протиповітряної оборони.
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