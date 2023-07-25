ВСУ уничтожили Ка-52 россиян. Z-каналы пишут, что на борту был некто "важный в погонах"
25.07.2023, 22:32
Ка-52 россиян (Фото: ресурс пропагандистов)
Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Российские военные пропагандисты жалуются, что в составе экипажа находился некий российский офицер "в очень больших погонах".
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Утром военные заявили, что сбили российский вертолет на Донбассе с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.
Под вечер российские пропагандисты, освещающие войну против Украины, заявили, что командиром экипажа сбитого "Аллигатора" был кто-то "очень важный" – российский офицер "в больших погонах" с некоторыми "невероятными заслугами".
В то же время, имени этого командира россияне не называют.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".
- 2 июля бойцы 36-й бригады уничтожили вертолет Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
- Впоследствии в ВСУ поделились деталями уничтожения: Ка-52 "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем противовоздушной обороны.
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