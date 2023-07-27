РФ кидає "сильно модифіковані" Ка-52 на ділянку наступу ЗСУ – розвідка Британії
Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що російські окупанти почали використовувати "сильно модифіковані" ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор" на Запорізькому напрямку, аби протидіяти контрнаступу Сил оборони.
За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія начебто поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, який був розроблений з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії.
Британські розвідники зазначають, що з моменту вторгнення Росія втратила близько сорока Ка-52, але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України.
"Докази, що підтверджують використання Ка-52М в Україні, містять фотографії, розміщені у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом", – йдеться у зведенні.
Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км, екіпажі цих гелікоптерів швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО, додають у британському Міноборони.
- 2 липня 2023 року бійці 36 бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
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