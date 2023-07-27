РФ кидає "сильно модифіковані" Ка-52 на ділянку наступу ЗСУ – розвідка Британії

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що російські окупанти почали використовувати "сильно модифіковані" ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор" на Запорізькому напрямку, аби протидіяти контрнаступу Сил оборони.

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За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія начебто поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, який був розроблений з урахуванням уроків, винесених з російського досвіду в Сирії.

Британські розвідники зазначають, що з моменту вторгнення Росія втратила близько сорока Ка-52, але цей тип вертольотів також спричинив значні втрати для України.

"Докази, що підтверджують використання Ка-52М в Україні, містять фотографії, розміщені у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом", – йдеться у зведенні.

Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км, екіпажі цих гелікоптерів швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО, додають у британському Міноборони.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

2 липня 2023 року бійці 36 бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

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