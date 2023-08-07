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В районе села под Токмаком, где активизировались россияне, ВСУ уничтожили вертолет РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 20:38
В районе села под Токмаком, где активизировались россияне, ВСУ уничтожили вертолет РФ - Фото
Вертолет Ка-52 ''Аллигатор'' ВКС РФ (фото — Рособоронэкспорт)

На Запорожском направлении Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что воины 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет в районе села Работино в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области.

В вечерней сводке Генштаба сообщалось, что в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Работиного.

В районе села под Токмаком, где активизировались россияне, ВСУ уничтожили вертолет РФ

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".
  • В утренней сводке Генштаба сообщалось, что с начала полномасштабной российско-украинской войны оккупанты потеряли 311 вертолетов и 315 самолетов.
Оксана Житнюк
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войнавертолетпотерика-52запорожское направлениеРаботино
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