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В районі села під Токмаком, де активізувались росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 20:38
В районі села під Токмаком, де активізувались росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ - Фото
Фото — Рособоронекспорт

На Запорізькому напрямку Сили оборони знищили російський гвинтокрил Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер в районі села Роботине у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області.

У вечірньому зведенні Генштабу повідомлялось, що протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Роботиного.

В районі села під Токмаком, де активізувались росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський вертоліт нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного вертольота – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".
  • У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що від початку повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили 311 гелікоптерів та 315 літаків.
Оксана Житнюк
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