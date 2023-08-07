В районі села під Токмаком, де активізувались росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ

На Запорізькому напрямку Сили оборони знищили російський гвинтокрил Ка-52 з переносного зенітно-ракетного комплексу. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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Він зазначив, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер в районі села Роботине у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області.

У вечірньому зведенні Генштабу повідомлялось, що протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Роботиного.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський вертоліт нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного вертольота – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що від початку повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили 311 гелікоптерів та 315 літаків.

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