Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

Минулої доби російські окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 18 серпня.

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Як зазначається, минулої доби сталося 33 бойових зіткнення.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище у районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника та два – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та станцію РЕБ ворога.

За ранок 17 серпня українські сили знищили два російські вертольоти Ка-52.

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