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Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 06:56
Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 18 серпня.

Як зазначається, минулої доби сталося 33 бойових зіткнення.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області.

Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.

Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

На Авдіївському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

На Шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище у районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

Генштаб: Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках – мапа

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника та два – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та станцію РЕБ ворога.

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Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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