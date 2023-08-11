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Посол в США о критике наступления ВСУ в СМИ: Остин и Милли оценивают позитивно. Это успех

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 15:40
Посол в США о критике наступления ВСУ в СМИ: Остин и Милли оценивают позитивно. Это успех - Фото
Ллойд Остин и Марк Милли (Фото: EPA)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американское военное командование положительно оценивает наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

По ее словам, есть большая разница между тем, что пишут о наступлении в американской прессе, и тем, как его оценивают в Белом доме, Государственном департаменте и Пентагоне. 

Она отметила, что министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли дали "довольно положительную" оценку. 

"Все они понимают, что украинские военные сейчас проводят самую сложную операцию со времен Второй мировой. Нам противостоит брутальный и многочисленный агрессор", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что власти США осознают, что каждое продвижение и даже устойчивая оборона от россиян — это "огромный успех". 

"Именно так публично оценили контрнаступление и секретарь Остин, и генерал Милли после прошедшего заседания группы Рамштайн", — резюмировала посол.

Читайте также: Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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