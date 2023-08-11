Посол в США о критике наступления ВСУ в СМИ: Остин и Милли оценивают позитивно. Это успех

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американское военное командование положительно оценивает наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, есть большая разница между тем, что пишут о наступлении в американской прессе, и тем, как его оценивают в Белом доме, Государственном департаменте и Пентагоне.

Она отметила, что министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли дали "довольно положительную" оценку.

"Все они понимают, что украинские военные сейчас проводят самую сложную операцию со времен Второй мировой. Нам противостоит брутальный и многочисленный агрессор", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что власти США осознают, что каждое продвижение и даже устойчивая оборона от россиян — это "огромный успех".

"Именно так публично оценили контрнаступление и секретарь Остин, и генерал Милли после прошедшего заседания группы Рамштайн", — резюмировала посол.

В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".

Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "более трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

Читайте также: Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.