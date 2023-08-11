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Посол у США про критику наступу ЗСУ у ЗМІ: Остін та Міллі оцінюють позитивно. Це успіх

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 15:40
Посол у США про критику наступу ЗСУ у ЗМІ: Остін та Міллі оцінюють позитивно. Це успіх - Фото
Ллойд Остін та Марк Міллі (Фото: EPA)

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що американське військове командування позитивно оцінює наступ Збройних Сил України. Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

За її словами, є велика різниця між тим, що пишуть про наступ в американській пресі, і тим, як його оцінюють у Білому домі, Державному департаменті та Пентагоні.

Вона зазначила, що міністр оборони США Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі дали "досить позитивну" оцінку.

"Усі вони розуміють, що українські військові зараз проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової. Нам протистоїть брутальний та численний агресор", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, що влада США усвідомлює, що кожне просування і навіть стійка оборона від росіян — це "величезний успіх".

"Саме так публічно оцінили контрнаступ і секретар Остін, і генерал Міллі після засідання групи Рамштайн", — резюмувала посол.

Читайте також: Залужний, Буданов і Резніков поговорили з Міллі та Остіном. Головна тема – наступ ЗСУ

Дмитро Гриниченко
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