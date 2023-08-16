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У РФ перегруппировка на Лиманском направлении. Надо максимально использовать это – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 16:36
У РФ перегруппировка на Лиманском направлении. Надо максимально использовать это – Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)

Российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении. Задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский по итогам поездки к линии фронта, передает Military Media Center.

Командующий сообщил, что на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части вследствие понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.

"Наша задача — максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", – рассказал Сырский.

По словам командующего, на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

"Враг контратакует, проводит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем в столь сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", – заявил Сырский.

Он обсудил с командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и некоторых других мер.

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Наталья Медведева
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