У РФ перегруппировка на Лиманском направлении. Надо максимально использовать это – Сырский
Российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении. Задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский по итогам поездки к линии фронта, передает Military Media Center.
Командующий сообщил, что на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части вследствие понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.
"Наша задача — максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", – рассказал Сырский.
По словам командующего, на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.
"Враг контратакует, проводит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем в столь сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", – заявил Сырский.
Он обсудил с командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и некоторых других мер.
- Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.
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