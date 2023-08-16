17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко показала, как управляются с FPV-дронами-камикадзе ее бойцы. На видео из Бахмута показано поражение антенны комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оккупантов и снайперское гнездо врага в частном доме.

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Один из дронов поражает антенну комплекса "Поле-21" на сожженной и полуразрушенной многоэтажке.

По словам военнослужащего Вооруженных Сил Украины, специалиста по радиоразведке и РЭБ Сергея "Флэша", эта станция – самая мощная глушилка GPS-сигналов на тактическом уровне на фронте.

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Второй дрон с осколочно-фугасным боеприпасом влетает в место в промзоне, где была живая сила российских захватчиков.

Третий коптер-камикадзе виражом заходит на цель – двухэтажный частный дом, и точно влетает в окно чердака: там, по данным военнослужащих, засел вражеский снайпер.

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