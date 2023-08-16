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Новости | Дроны россиян зашли по руслу Дуная на Измаил и Рени. Их сбивают, в Одесской области взрывы

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 02:02
Дроны россиян зашли по руслу Дуная на Измаил и Рени. Их сбивают, в Одесской области взрывы - Фото
Измаил во время одной из атак (иллюстративный скриншот)

Российские дроны-камикадзе Shahed-136, запущенные по меньшей мере с Кубани, пролетели над Черным морем и зашли по руслу Дуная в направлении портовых городов Измаил и Рени. На юге Одесской области слышат характерные звуки ПВО Воздушных сил и взрывы.

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В 01:27 военные сообщили, что большая группа "шахедов" заходит в устье Дуная и движется в сторону Измаила.

Спустя несколько минут после этого послышались взрывы – работа ПВО. Звуки дронов слышали в Вилково, а взрывы – в Килии и дальше по руслу реки.

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02:01. В Харьковской области также угроза применения "шахедов".

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17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. Атаки затронули Рени и Измаила.

Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидны. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".

Россия испортила десятки тысяч тонн зерна в дунайских портах.

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Євген Пилипенко
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