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Новини | Дрони росіян зайшли річищем Дунаю на Ізмаїл та Рені. Їх збивають, на Одещині вибухи

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 02:02
Дрони росіян зайшли річищем Дунаю на Ізмаїл та Рені. Їх збивають, на Одещині вибухи - Фото
Ізмаїл під час однієї з атак (ілюстративний скріншот)

Російські дрони-камікадзе Shahed-136, запущені щонайменше з Кубані, пролетіли над Чорним морем і зайшли річищем Дунаю у напрямку портових міст Ізмаїл і Рені. На півдні Одещини чують характерні звуки ППО Повітряних сил та вибухи.

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О 01:27 військові повідомили, що велика група "шахедів" заходить у гирло Дунаю та рухається у бік Ізмаїла.

За кілька хвилин після цього почулися вибухи – робота ППО. Звуки дронів чули у Вилковому, а вибухи – у Кілії та далі по річищу річки.

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02:01. На Харківщині також загроза застосування "шахедів".

02:13-02:16. У Рені звуки стрілянини та вибухи. Робота ППО по дронах. Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що в одному із районів міста видно пожежу.

Новина доповнюється...

17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Атаки торкнулися Рені та Ізмаїлу.

Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидні. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".

Росія зіпсувала десятки тисяч тонн зерна у дунайських портах.

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Євген Пилипенко
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