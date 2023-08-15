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Росія запустила "шахеди" з Приморсько-Ахтарська. У Краматорську прогриміли вибухи

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 22:41
Росія запустила
Сили ППО відпрацьовують по "шахедах" (Ілюстративний скриншот)

Ввечері 15 серпня Росія запустила "шахеди" зі своєї території. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ. Журналіст LIGA.net повідомив, що в прифронтовому Краматорську прогриміла серія вибухів.

"Пуски БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", – йдеться в повідомленні від 22:21.

Повітряна тривога поки що оголошена лише в Запорізькій, Донецькій областях, а також в Нікополі і громаді. Крим і Луганська область "червоні" стабільно.

Журналіст LIGA.net повідомив, що в Краматорську близько 22:30 було п’ять або шість вибухів. Тривогу в Донецькій області оголошено з 22:15.

Краматорськ регулярно обстрілюється російськими військами переважно з С-300, РСЗВ і тактичної авіації. Чергові "прильоти" були і вчора пізно ввечері.

  • Цієї ночі були прильоти крилатих ракет у Львові, Луцьку та Дніпрі. Росія била по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Дивіться фото наслідків зі Львова та Луцька.
  • За даними Повітряних сил, близько 04:00 росіяни вдарили ракетами морського та повітряного базування, всього зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів.

Читайте також: ВМС: Нічні пуски "Калібрів" були з "Адмірала Макарова", зараз у морі немає ракетоносіїв

Оксана Житнюк
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