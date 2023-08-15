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Львів. З'явилися фото наслідків удару росіян по житлових будинках — багато руйнувань

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15.08.2023, 07:20
Львів. З'явилися фото наслідків удару росіян по житлових будинках — багато руйнувань - Фото
Наслідки удару по Львову (Фото: Львівська ОВА)

Влада опублікувала фото наслідків удару російських окупантів по Львову в ніч проти 15 серпня. Відповідні знімки виклав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, в обласному центрі уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, почалися пожежі, є руйнування.

Мешканців евакуювали, постраждалі отримують усю необхідну допомогу, загиблих немає.

В одному з гіпермаркетів Львова через падіння уламків обвалилася стеля. Пошкоджено автомобілі.

Також у селищі Ставчани пошкоджено 10 будинків, люди зазнали легких травм. Постраждали будинки у Суховолі.

Наслідки удару по Ставчанах (Фото: Львівська ОВА)

Наслідки удару по Ставчанах (Фото: Львівська ОВА)

Наслідки удару по Ставчанах (Фото: Львівська ОВА)

Читайте також: Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах

Дмитро Гриниченко
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