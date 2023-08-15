Львів. З'явилися фото наслідків удару росіян по житлових будинках — багато руйнувань
15.08.2023, 07:20
Наслідки удару по Львову (Фото: Львівська ОВА)
Влада опублікувала фото наслідків удару російських окупантів по Львову в ніч проти 15 серпня. Відповідні знімки виклав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
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За його словами, в обласному центрі уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській, почалися пожежі, є руйнування.
Мешканців евакуювали, постраждалі отримують усю необхідну допомогу, загиблих немає.
В одному з гіпермаркетів Львова через падіння уламків обвалилася стеля. Пошкоджено автомобілі.
Також у селищі Ставчани пошкоджено 10 будинків, люди зазнали легких травм. Постраждали будинки у Суховолі.
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- Вдень 11 серпня РФ вдарила чотирма ракетами Х-47 "Кинджал": зафіксовано три прильоти поблизу аеродрому в Коломиї. Спікер ПС Ігнат заявив, що росіяни намагалися знищити льотчиків, які поїдуть навчатися на F-16.
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