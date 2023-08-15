Львов. Появились фото последствий удара россиян по жилым домам — много разрушений

Власти опубликовали фото последствий удара российских оккупантов по Львову в ночь на 15 августа. Соответствующие снимки выложил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, в областном центре осколки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, начались пожары, есть разрушения.

Жильцов эвакуировали, пострадавшие получают всю необходимую помощь, погибших нет.

В одном из гипермаркетов Львова из-за падения обломков обвалился потолок. Повреждены автомобили.

Также в поселке Ставчаны повреждены 10 домов, люди получили легкие травмы. Пострадали дома в Суховоле.

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