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Львов. Появились фото последствий удара россиян по жилым домам — много разрушений

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 07:20
Львов. Появились фото последствий удара россиян по жилым домам — много разрушений - Фото
Последствия удара по Львову (Фото: Львовская ОВА)

Власти опубликовали фото последствий удара российских оккупантов по Львову в ночь на 15 августа. Соответствующие снимки выложил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, в областном центре осколки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, начались пожары, есть разрушения.

Жильцов эвакуировали, пострадавшие получают всю необходимую помощь, погибших нет. 

В одном из гипермаркетов Львова из-за падения обломков обвалился потолок. Повреждены автомобили. 

Также в поселке Ставчаны повреждены 10 домов, люди получили легкие травмы. Пострадали дома в Суховоле.

Последствия удара по Ставчанам (Фото: Львовская ОВА)

Последствия удара по Ставчанам (Фото: Львовская ОВА)

Последствия удара по Ставчанам (Фото: Львовская ОВА)

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Дмитрий Гриниченко
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