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Новости | Россия запустила крылатые ракеты с бомбардировщиков. Взрывы в Днепре — работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 04:17
Россия запустила крылатые ракеты с бомбардировщиков. Взрывы в Днепре — работает ПВО - Фото
Дніпро (скриншот)

Ночью 15 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет Х-101/555 российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря и с Ту-22М3 из Ростовской области соответственно. Вскоре после четырех часов утра в Днепре прогремели взрывы.

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03:07. Предварительно – зафиксированы пуски. Количество ракет неизвестно.

04:03. Тревога накрыла всю Украину.

04:16-04:19. Работает противовоздушная оборона в Днепре. Вспышки и взрывы. Уже пять, сообщил журналист LIGA.net в городе.

Смотрите видео: Зеленский посетил бригады, которые сражаются в Донецкой области

04:20. Мониторинговые каналы сообщили, что по Днепру оккупанты "отработали" якобы также и баллистическими ракетами. Воздушные силы на этот счет пока молчат.

04:30. В Запорожье взрывы. Вероятно, "традиционный" обстрел из ЗРК С-300, переделанных для ударов по наземным объектам.

04:34. Пуски ракет с Ту-22М3 в районе Миллерово в Ростовской области РФ – или РЭБ-имитация пусков.

Новость дополняется...

СПРАВКА. После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"). В 1999-м восемь Ту-160 тогдашнее правительство отдало РФ "за газ", еще девять ракетоносцев физически распилили, а один оставили в Полтаве в музее авиации. Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои бомбардировщики: их перебазировали в Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Леониде Кучме и его российском коллеге Борисе Ельцине. Подписи глав правительств поставили премьеры Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин.

Пока нет официальной информации о результатах атаки и противодействия ей, почитайте, как украинская ракета убила полковника оккупантов в санатории на Азове (со слов z-пропагандистов, информация требует подтверждения).

Євген Пилипенко
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войнаракетный ударднепрТу-95Х-101Х-555
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