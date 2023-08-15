Ночью 15 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет Х-101/555 российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря и с Ту-22М3 из Ростовской области соответственно. Вскоре после четырех часов утра в Днепре прогремели взрывы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

03:07. Предварительно – зафиксированы пуски. Количество ракет неизвестно.

04:03. Тревога накрыла всю Украину.

04:16-04:19. Работает противовоздушная оборона в Днепре. Вспышки и взрывы. Уже пять, сообщил журналист LIGA.net в городе.

Смотрите видео: Зеленский посетил бригады, которые сражаются в Донецкой области

04:20. Мониторинговые каналы сообщили, что по Днепру оккупанты "отработали" якобы также и баллистическими ракетами. Воздушные силы на этот счет пока молчат.

04:30. В Запорожье взрывы. Вероятно, "традиционный" обстрел из ЗРК С-300, переделанных для ударов по наземным объектам.

04:34. Пуски ракет с Ту-22М3 в районе Миллерово в Ростовской области РФ – или РЭБ-имитация пусков.

Новость дополняется...

СПРАВКА. После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"). В 1999-м восемь Ту-160 тогдашнее правительство отдало РФ "за газ", еще девять ракетоносцев физически распилили, а один оставили в Полтаве в музее авиации. Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои бомбардировщики: их перебазировали в Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва Владимир Путин. . После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"). В 1999-м восемь Ту-160 тогдашнее правительство отдало РФ "за газ", еще девять ракетоносцев физически распилили, а один оставили в Полтаве в музее авиации. Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои бомбардировщики: их перебазировали в Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Леониде Кучме и его российском коллеге Борисе Ельцине. Подписи глав правительств поставили премьеры Валерий Пустовойтенко

Пока нет официальной информации о результатах атаки и противодействия ей, почитайте, как украинская ракета убила полковника оккупантов в санатории на Азове (со слов z-пропагандистов, информация требует подтверждения).

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

Получив американские истребители F-16, Украина сможет бить ПКР AGM-84 Harpoon по флоту россиян в Черном и Азовском морях, сообщил начальник авиации ВС ВСУ Голубцов.

Но WP сообщила 11 августа, что боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется якобы лишь с 2024-го.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.