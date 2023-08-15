Новости | Россия запустила крылатые ракеты с бомбардировщиков. Взрывы в Днепре — работает ПВО
Ночью 15 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет Х-101/555 российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря и с Ту-22М3 из Ростовской области соответственно. Вскоре после четырех часов утра в Днепре прогремели взрывы.
03:07. Предварительно – зафиксированы пуски. Количество ракет неизвестно.
04:03. Тревога накрыла всю Украину.
04:16-04:19. Работает противовоздушная оборона в Днепре. Вспышки и взрывы. Уже пять, сообщил журналист LIGA.net в городе.
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04:20. Мониторинговые каналы сообщили, что по Днепру оккупанты "отработали" якобы также и баллистическими ракетами. Воздушные силы на этот счет пока молчат.
04:30. В Запорожье взрывы. Вероятно, "традиционный" обстрел из ЗРК С-300, переделанных для ударов по наземным объектам.
04:34. Пуски ракет с Ту-22М3 в районе Миллерово в Ростовской области РФ – или РЭБ-имитация пусков.
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Пока нет официальной информации о результатах атаки и противодействия ей, почитайте, как украинская ракета убила полковника оккупантов в санатории на Азове (со слов z-пропагандистов, информация требует подтверждения).
- Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.
- Получив американские истребители F-16, Украина сможет бить ПКР AGM-84 Harpoon по флоту россиян в Черном и Азовском морях, сообщил начальник авиации ВС ВСУ Голубцов.
- Но WP сообщила 11 августа, что боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется якобы лишь с 2024-го.
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