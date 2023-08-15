Украинская ракета убила полковника оккупантов в санатории на Азове, пишут z-пропагандисты

Российские военные пропагандисты сообщили о якобы уничтожении днем 14 августа в санатории "Волна" в Мангушском районе на берегу Азовского моря между оккупированными Мариуполем и Бердянском полковника российской армии Виктора Ковалева. Пока что подтвердить эти данные из независимых источников невозможно.

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Одно из "военно-патриотических сетевых изданий" страны-террориста РФ написало в первые минуты 15 августа, что ликвидирован "наш дорогой друг полковник Ковалев Виктор Анатольевич".

Они сетуют на удар якобы ракет Storm Shadow.

Никакой другой информации о личности "полковника Ковалева" пока нет.

ВНИМАНИЕ. Данные взяты из источников российской пропаганды, для которых лгать, вводить в заблуждение, давать полуправду и сеять дезинформацию – профильная работа. До появления документального подтверждения ликвидации указанного лица к приведенной в тексте информации следует относиться настороженно.

Если данные о ликвидации очередного старшего офицера армии РФ правдивы, позднее, возможно, в региональных российских СМИ всплывет дополнительная информация – после похорон или при "чествования памяти" оккупанта.

Вчера днем в управлении стратегических коммуникаций ВСУ уведомили, что Вооруженные Силы Украины около 11:00 нанесли удар по командному пункту захватчиков в санатории "Волна". Подробностей также нет.

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Первым об ударе по Юрьевке сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал фото "гриба" дыма от прилета издали. По его данным, которые также невозможно проверить, было два удара (по территории санатория и по казармам), и у оккупантов – "десятки раненых и убитых".

До ближайшего участка свободной территории Украины – свыше 100 км.

СПРАВКА. Франко-британская Storm Shadow/SCALP-EG — дозвуковая авиаракета средней дальности (до 250 км в экспортном варианте и до 560 км на малой высоте — для армий Франции и Британии). Разработчик – MBDA Missile Systems. Принята на вооружение в 2001 году. Высота полета 30-40 м, скорость 0,8-0,95 М. Предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Длина – 5,1 м, диаметр 48 см, размах крыла 3 м, масса – 1300 кг, в том числе 450 кг боевой части.



Французский вариант SCALP-EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах-носителях.



Воздушные силы . Франко-британская— дозвуковая авиаракета средней дальности (до 250 км в экспортном варианте и до 560 км на малой высоте — для армий Франции и Британии). Разработчик – MBDA Missile Systems. Принята на вооружение в 2001 году. Высота полета 30-40 м, скорость 0,8-0,95 М. Предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Длина – 5,1 м, диаметр 48 см, размах крыла 3 м, масса – 1300 кг, в том числе 450 кг боевой части.Французский вариант SCALP-EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах-носителях.Воздушные силы перемещают бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP-EG каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

В сентябре 2022-го сообщалось, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35 ОА ВС РФ Бориса Тотикова.

В ночь на 13 июня 2023 года ракетный удар ВСУ уничтожил начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Ночью 11 июля под Бердянском был ликвидирован самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины: заместитель командующего ЮВО ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

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