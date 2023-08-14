UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ ударили по санаторию "Волна" под Мариуполем. Там был командный пункт армии РФ — карта

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 16:40
ВСУ ударили по санаторию
Дым над Юрьевкой после удара ВСУ (Фото: Андрющенко Time/Telegram)

Вооруженные Силы Украины 14 августа ударили по командному пункту россиян в санатории "Волна" под Мариуполем. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Военные заявляют, что около 11:00 Силы обороны ударили по командному пункту армии России.

Он был размещен в санатории "Волна" в поселке Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя. 

Санаторий "Волна" в Юрьевке. Расположен между Мариуполем и Бердянском (Карта: googlemaps.com)

Ранее стало известно, что Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

Франко-британская Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг.

Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.

  • 6 августа ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, в сети распространялись фотографии последствий поражения.
  • 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "взорвет" логистику оккупантов.
  • 29 июля Силы обороны нанесли очередной успешный удар по Чонгарскому мосту.

Читайте также: Генштаб подтвердил: ВСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Это усложнило поставки РФ

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударнаступлениемариупольвременно оккупированные территории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 