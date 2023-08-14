ВСУ ударили по санаторию "Волна" под Мариуполем. Там был командный пункт армии РФ — карта
Вооруженные Силы Украины 14 августа ударили по командному пункту россиян в санатории "Волна" под Мариуполем. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Военные заявляют, что около 11:00 Силы обороны ударили по командному пункту армии России.
Он был размещен в санатории "Волна" в поселке Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя.
Ранее стало известно, что Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.
Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.
- 6 августа ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, в сети распространялись фотографии последствий поражения.
- 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "взорвет" логистику оккупантов.
- 29 июля Силы обороны нанесли очередной успешный удар по Чонгарскому мосту.
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