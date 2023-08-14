ВСУ ударили по санаторию "Волна" под Мариуполем. Там был командный пункт армии РФ — карта

Вооруженные Силы Украины 14 августа ударили по командному пункту россиян в санатории "Волна" под Мариуполем. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что около 11:00 Силы обороны ударили по командному пункту армии России.

Он был размещен в санатории "Волна" в поселке Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Ранее стало известно, что Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Франко-британская— это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.

6 августа ВСУ нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам, в сети распространялись фотографии последствий поражения.

22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в оккупированной Херсонской области. В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "взорвет" логистику оккупантов.

29 июля Силы обороны нанесли очередной успешный удар по Чонгарскому мосту.

Читайте также: Генштаб подтвердил: ВСУ били по Чонгару ракетами Storm Shadow. Это усложнило поставки РФ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.